"Мені було складно за такий короткий період організувати гру Динамо і досягти результату. Але ми це зробили. З точки зору людського ставлення до Шахтаря мені важко, ні про яку помсту не може бути й мови. Але я хотів би сказати кілька слів про сьогоднішній матч.

Не було видовищної гри, було протистояння двох сильних суперників, які вирішували свої завдання, і у кожного була своя зброя у веденні гри. Для нас це був дуже важливий матч, адже втрата очок наблизила б "гірників" до нас в турнірній таблиці. Попереду нас чекають складні ігри на виїзді, які непросто пройти без втрат.

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Повторюся, що сьогодні не було видовища на футбольному полі. Ми добре організували оборону. Зі свого тренерського досвіду я знаю, що чемпіонат виграється завдяки організації гри в захисті. Є два методи такої організації. Перший – через гарну фізичну і тактичну підготовку футболістів, хорошу взаємодію, що включає збереження дистанції між ними, перекриття вільних коридорів, вихід на гравця, який володіє м'ячем. Це те, що стосується нашої команди.

Другий метод, який я використовував у Шахтарі, – через контроль м'яча, коли ти практично не віддаєш його суперникові. У Шахтаря індивідуально сильні гравці, які добре контролювали м'яч. Але ми знали все про них і донесли це до своїх гравців. Дуже якісно оборонялися і практично не дозволили створити моментів біля своїх воріт. Як тренер, я вдячний своїм хлопцям за те, що вони виконали все, про що я їх просив в процесі підготовки до гри. Про це я сказав у роздягальні.

Сьогодні я дозволив хлопцям порадіти цій перемозі. Але завтра вранці у нас збір і почнеться тренувальний процес підготовки до дуже складного матчу. Агробізнес – міцна команда, яка обіграла Шахтар в Кубку. Можливо, я зроблю деякі заміни, щоб всі наші гравці в рівній мірі брали участь в змагальному процесі.

У мене була індивідуальна розмова з Циганковим – напевно, найважливішим гравцем нашої команди, який багато пропустив і тому вийшов упродовж другого тайму. Природно, сьогодні позначилася і відсутність Сидорчука. Але пара центральних півзахисників Андрієвський-Шепелев добре грали проти Барселони і проти БАТЕ на зимових зборах. Вони чудово розуміють, доповнюють і страхують один одного. Тому я вибрав цю пару на сьогоднішню гру і вважаю, що не помилився.

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Сьогодні вранці я ще не знав, хто зіграє в центрі захисту, тому що Забарний зараз тренується в масці, яка не завжди добре лягає на обличчя. Але я поспілкувався з Іллею, і він сказав, що може грати. І я радий, що він провів дуже хороший матч.

Після привітань з перемогою я подякував гравцям за гру в обороні і за те, що вони мене слухали і як провели цей матч. Але мені не подобалося, як футболісти розпоряджалися з м'ячем після відбору. Над цим ще треба працювати. Ми не можемо дійти до бразильської техніки в індивідуальному плані, але повинні рости в плані командних взаємодій і здійснення колективного контролю м'яча", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

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