"Ми прекрасно знали, що ми не можемо повністю віддаватися атакувальній грі, не будучи збалансованими в обороні. Знали, що потрібно розташовуватися між півзахистом і обороною Динамо, але ці дві лінії були дуже компактними. Це не дозволяло нам грати у свій футбол. Кияни глибоко і компактно оборонялися.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Гра була дуже тактичною. У команд не було практично жодного гольового моменту. Динамо досягло того, чого хотіло. Коли не вдавалося розкрити захист суперника, на перший план вийшли індивідуальні якості.

Вирішальним був психологічний фактор. Динамо почувалося комфортно і спокійно. Для нас це була вирішальна гра, а кияни розглядали її як черговий поєдинок. Тому боротьба за чемпіонство практично завершена", – сказав Каштру в ефірі програми Тур ONLINE.

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