"Мне было сложно за такой короткий период организовать игру Динамо и достичь результата. Но мы это сделали. С точки зрения человеческого отношения к Шахтеру мне тяжело, ни о какой мести не может быть и речи. Но я хотел бы сказать несколько слов о сегодняшнем матче.

Не было зрелищной игры, было противостояние двух сильных соперников, которые решали свои задачи, и у каждого было свое оружие в ведении игры. Для нас это был очень важный матч, ведь потеря очков приблизила бы "горняков" к нам в турнирной таблице. Впереди нас ждут сложные игры на выезде, которые непросто пройти без потерь.

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Повторюсь, что сегодня не было зрелища на футбольном поле. Мы хорошо организовали оборону. Со своего тренерского опыта я знаю, что чемпионат выигрывается благодаря организации игры в защите. Есть два способа такой организации. Первый – через хорошую физическую и тактическую подготовку футболистов, хорошее взаимодействие, включающее сохранение дистанции между ними, перекрытия свободных коридоров, выход на игрока, владеющего мячом. Это то, что касается нашей команды.

Второй метод, который я использовал в Шахтере – через контроль мяча, когда ты практически не отдаешь его сопернику. У Шахтера индивидуально сильные игроки, которые хорошо контролировали мяч. Но мы знали все о них и донесли это до своих игроков. Очень качественно оборонялись и практически не позволили создать моментов у своих ворот. Как тренер, я благодарен своим ребятам за то, что они выполнили все, о чем я их просил в процессе подготовки к игре. Об этом я сказал в раздевалке.

Сегодня я позволил ребятам порадоваться этой победе. Но завтра утром у нас сбор и начнется тренировочный процесс подготовки к очень сложному матчу. Агробизнес – крепкая команда, которая обыграла Шахтер в Кубке. Возможно, я сделаю некоторые замены, чтобы все наши игроки в равной степени участвовали в соревновательном процессе.

У меня была индивидуальная беседа с Цыганковым – наверное, самым важным игроком нашей команды, который много пропустил и поэтому вышел по ходу второго тайма. Естественно, сегодня сказалось и отсутствие Сидорчука. Но пара центральных полузащитников Андриевский-Шепелев хорошо играли против Барселоны и против БАТЭ на зимних сборах. Они прекрасно понимают, дополняют и страхуют друг друга. Поэтому я выбрал эту пару на сегодняшнюю игру и считаю, что не ошибся.

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Сегодня утром я еще не знал, кто сыграет в центре защиты, так как Забарный сейчас тренируется в маске, которая не всегда хорошо ложится на лицо. Но я пообщался с Ильей, и он сказал, что может играть. И я рад, что он провел очень хороший матч.

После поздравлений с победой я поблагодарил игроков за игру в обороне и за то, что они меня слушали и как провели этот матч. Но мне не нравилось, как футболисты распоряжались с мячом после отбора. Над этим еще надо работать. Мы не можем прийти к бразильской технике в индивидуальном плане, но должны расти в плане командных взаимодействий и осуществления коллективного контроля мяча", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

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