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Шахтар – Динамо: Палкін виділив головну проблему обох команд перед центральним матчем туру

13:42 681 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Палкін виділив головну проблему обох команд перед центральним матчем туру
Сергій Палкін / ФК Шахтар

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін поділився очікуваннями від Класичного, яке пройде вже в неділю, 31 травня, на столичному НСК Олімпійський.

 

На думку керівника Шахтаря, однією з найбільших проблем обох команд є функціональний стан футболістів, які не грали офіційні матчі більше двох місяців.

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"Найбільше питання, яке сьогодні стоїть, що після тривалої паузи було досить багато травм. І в Динамо, і у нас. Як ми підійдемо до матчу в неділю – це найбільша проблема і питання. Звичайно, кондиції десь будуть не ті, але бренди свою справу зроблять. Інтерес у вболівальників до матчу буде", – розповів Палкін в ефірі Футбол News.

Нагадаємо, матч 24 туру Шахтар – Динамо пройде 31 травня, початок о 17:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію Класичного.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Сергій Палкін Шахтар - Динамо
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