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Шахтер – Динамо: Палкин выделил главную проблему обеих команд перед центральным матчем тура

13:42 85 Читати українською
Шахтер – Динамо: Палкин выделил главную проблему обеих команд перед центральным матчем тура
Сергей Палкин / ФК Шахтер

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин поделился ожиданиями от Классического, которое пройдет уже в воскресенье, 31 мая, на столичном НСК Олимпийский.

 

По мнению руководителя Шахтера, одной из самых больших проблем обеих команд является функциональное состояние футболистов, которые не играли официальные матчи более двух месяцев.

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"Самый большой вопрос, который сегодня стоит, что после длительной паузы было достаточно много травм. И у Динамо, и у нас. Как мы подойдем к матчу в воскресенье – это самая большая проблема и вопрос. Конечно, кондиции где-то будут не те, но бренды свою дело сделают. Интерес у болельщиков к матчу будет", – рассказал Палкин в эфире Футбол News.

Напомним, матч 24 тура Шахтер – Динамо пройдет 31 мая, начало в 17:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию Классического.

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Сергей Палкин
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