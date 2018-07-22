Шахтар – Динамо: найкращі миттєвості Суперкубка України-2018

Динамо переграло Шахтар і всьоме завоювало Суперкубок України. До вашої уваги найкращі миттєвості першого офіційного матчу українського сезону-2018/19.

Динамо мінімально здолало Шахтар і виграло Суперкубок України-2018. Єдиний гол в активі Віталія Буяльського, який відправив м'яч у порожні ворота після жахливої помилки Андрія Пятова.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Не обійшлося без скандалу. Наприкінці зустрічі футболісти влаштували сутичку, внаслідок чого вилучення заробили Микита Бурда та Ісмаїлі. Також увагу привернув передматчевий епізод, коли всі гравці Динамо вирішили не тиснути руку екс-партнеру Жуніору Мораєсу.

Динамо всьоме в історії підняло над головою Суперкубок України. Для Олександра Хацкевича цей трофей став першим на чолі київського клубу.

Фото: ФК Динамо, ФК Шахтар

Шахтар – Динамо: жах Пятова, провальні новачки, питання до суддівства і привабливий старт сезону