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Шахтер – Динамо: лучшие мгновения Суперкубка Украины-2018

10:45 287 Читати українською

Динамо обыграло Шахтер и в седьмой раз завоевало Суперкубок Украины. Вашему вниманию лучшие мгновения первого официального матча украинского сезона-2018/19.

Динамо минимально обыграло Шахтер и выиграло Суперкубок Украины-2018. Единственный гол в активе Виталия Буяльского, который отправил мяч в пустые ворота после ужасной ошибки Андрея Пятова.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Не обошлось без скандала. В конце встречи футболисты устроили схватку, в результате чего удаления заработали Никита Бурда и Исмаили. Также внимание привлек предматчевый эпизод, когда все игроки Динамо решили не пожимать руку экс-партнеру Жуниору Мораесу.

Динамо в седьмой раз в истории подняло над головой Суперкубок Украины. Для Александра Хацкевича этот трофей стал первым во главе киевского клуба.

Фото: ФК Динамо, ФК Шахтер

Шахтер – Динамо: ужас Пятова, провальные новички, вопросы к судейству и привлекательный старт сезона

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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