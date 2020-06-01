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Шахтар – Динамо: Миколенко оцінив рішення арбітра у резонансному епізоді з незарахованим голом

20:34 610 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Миколенко оцінив рішення арбітра у резонансному епізоді з незарахованим голом
Шахтар – Динамо / Фото ФК Шахтар

Захисник Динамо Віталій Миколенко поділився враженнями від зустрічі 24-го туру УПЛ проти Шахтаря (1:3).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Що стосується фізичних кондицій, то у першому таймі все було добре, але починаючи десь із 70-ї хвилини почали хапати судоми. Але це нормально, враховуючи, який тривалий період пройшов з моменту призупинення чемпіонату.

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Епізод зі скасованим голом? Коли забивав Сидорчук, то Попов ледь зачепив Степаненка, тим більше не зумисне, тому я не вважаю, що там було порушення", – розповів Миколенко для офіційного сайту киян.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні. Катерина Монзуль після перегляду відеоповтору не зарахувала взяття воріт.

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Теги
Динамо Динамо Тарас Степаненко Тарас Степаненко Віталій Миколенко Віталій Миколенко Денис Попов Денис Попов Шахтар - Динамо
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