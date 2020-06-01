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Шахтер – Динамо: Миколенко оценил решение арбитра в резонансном эпизоде с незасчитанным голом

20:36 90 Читати українською
Шахтер – Динамо: Миколенко оценил решение арбитра в резонансном эпизоде с незасчитанным голом
Шахтер – Динамо / Фото ФК Шахтер

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился впечатлениями от встречи 24-го тура УПЛ против Шахтера (1:3).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Что касается физических кондиций, то в первом тайме все было хорошо, но начиная где-то с 70-й минуты начали хватать судороги. Но это нормально, учитывая, какой долгий период прошел с момента приостановления чемпионата.

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Эпизод с отмененным голом? Когда забивал Сидорчук, то Попов едва задел Степаненко, тем более не умышленно, поэтому я не считаю, что там было нарушение", – рассказал Миколенко для официального сайта киевлян.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне. Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора не засчитала взятие ворот.

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