Шахтер – Динамо: Миколенко оценил решение арбитра в резонансном эпизоде с незасчитанным голом

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился впечатлениями от встречи 24-го тура УПЛ против Шахтера (1:3).

"Что касается физических кондиций, то в первом тайме все было хорошо, но начиная где-то с 70-й минуты начали хватать судороги. Но это нормально, учитывая, какой долгий период прошел с момента приостановления чемпионата.

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Эпизод с отмененным голом? Когда забивал Сидорчук, то Попов едва задел Степаненко, тем более не умышленно, поэтому я не считаю, что там было нарушение", – рассказал Миколенко для официального сайта киевлян.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне. Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора не засчитала взятие ворот.

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