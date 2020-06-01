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Шахтар – Динамо: Марлос емоційно прокоментував свій дубль у ворота киян

18:50 396 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Марлос емоційно прокоментував свій дубль у ворота киян
Шахтар – Динамо / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Марлос вважає, що донецькому клубу ще рано вручати золоті медалі УПЛ після перемоги над Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Навіть без глядачів вийти на поле – це було чудово. Хоч ми і втратили ритм, все одно зіграли добре і перемогли принципового суперника. Погано, що стадіон був порожнім, але важливо дотримуватися медичних приписів, щоб все повернулося в норму, коли криза мине.

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Звичайно, головне перемога, але я радий, що провів хороший матч і допоміг команді двома голами. Забивати завжди приємно, особливо в матчі з принциповим суперником. Ми рухаємося до нашої мети – перемозі в чемпіонаті. Розслаблятися ще не можна, перемога ще не забезпечена", – цитує Марлоса Triple.

Нагадаємо, після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

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