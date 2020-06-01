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Шахтер – Динамо: Марлос эмоционально прокомментировал свой дубль в ворота киевлян

18:56 102 Читати українською
Шахтер – Динамо: Марлос эмоционально прокомментировал свой дубль в ворота киевлян
Шахтер – Динамо / Фото ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Марлос считает, что донецкому клубу еще рано вручать золотые медали УПЛ после победы над Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Даже без зрителей выйти на поле – это было великолепно. Хотя мы и потеряли ритм, все равно сыграли хорошо и победили принципиального соперника. Плохо, что стадион был пустым, но важно соблюдать медицинские предписания, чтобы все вернулось в норму, когда кризис пройдет.

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Конечно, главное победа, но я рад, что провел хороший матч и помог команде двумя голами. Забивать всегда приятно, особенно в матче с принципиальным соперником. Мы движемся к нашей цели – победе в чемпионате. Расслабляться еще нельзя, победа еще не обеспечена", – цитирует Марлоса Triple.

Напомним, после украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

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