Шахтер – Динамо: Марлос эмоционально прокомментировал свой дубль в ворота киевлян

Хавбек Шахтера Марлос считает, что донецкому клубу еще рано вручать золотые медали УПЛ после победы над Динамо (3:1).

"Даже без зрителей выйти на поле – это было великолепно. Хотя мы и потеряли ритм, все равно сыграли хорошо и победили принципиального соперника. Плохо, что стадион был пустым, но важно соблюдать медицинские предписания, чтобы все вернулось в норму, когда кризис пройдет.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Конечно, главное победа, но я рад, что провел хороший матч и помог команде двумя голами. Забивать всегда приятно, особенно в матче с принципиальным соперником. Мы движемся к нашей цели – победе в чемпионате. Расслабляться еще нельзя, победа еще не обеспечена", – цитирует Марлоса Triple.

Напомним, после украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

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