Шахтар – Динамо: Лужний не поїхав у Харків

Асистент головного тренера Динамо Олександра Хацкевича Олег Лужний не буде присутнім на Класичному.

Олег Лужний не зможе мотивувати гравців київського Динамо під час матчу проти Шахтаря, повідомляє видання FootballHub.

В асистента Хацкевича – простуда, тому він не вирушив з командою до Харкова.

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Варто відзначити, що в цьому матчі киянам потрібно лише перемагати, щоб зберегти інтригу в чемпіонаті, позаяк до початку зустрічі "гірники" попереду з відривом у 5 очок.

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться сьогодні, 3 листопада, початок о 17:00.

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