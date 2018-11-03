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Шахтар – Динамо: Лужний не поїхав у Харків

13:53 756 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Лужний не поїхав у Харків
Олег Лужний / Фото ФК Динамо

Асистент головного тренера Динамо Олександра Хацкевича Олег Лужний не буде присутнім на Класичному.

Олег Лужний не зможе мотивувати гравців київського Динамо під час матчу проти Шахтаря, повідомляє видання FootballHub.

В асистента Хацкевича – простуда, тому він не вирушив з командою до Харкова.

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Варто відзначити, що в цьому матчі киянам потрібно лише перемагати, щоб зберегти інтригу в чемпіонаті, позаяк до початку зустрічі "гірники" попереду з відривом у 5 очок.

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться сьогодні, 3 листопада, початок о 17:00.

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Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

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Динамо Динамо Олег Лужний Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Шахтар - Динамо
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