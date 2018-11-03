Шахтер – Динамо: Лужный не поехал в Харьков

Ассистент главного тренера Динамо Александра Хацкевича Олег Лужный не будет присутствовать на Классическом.

Олег Лужный не сможет мотивировать игроков киевского Динамо во время матча против Шахтера, сообщает издание FootballHub.

У ассистента Хацкевича – простуда, поэтому он не отправился с командой в Харьков.

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Стоит отметить, что в этом матче киевлянам нужно только побеждать, чтобы сохранить интригу в чемпионате, поскольку до начала встречи "горняки" впереди с отрывом в 5 очков.

Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится сегодня, 3 ноября, начало в 17:00.

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