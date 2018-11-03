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Шахтер – Динамо: Лужный не поехал в Харьков

13:53 294 Читати українською
Шахтер – Динамо: Лужный не поехал в Харьков
Олег Лужный / Фото ФК Динамо

Ассистент главного тренера Динамо Александра Хацкевича Олег Лужный не будет присутствовать на Классическом.

Олег Лужный не сможет мотивировать игроков киевского Динамо во время матча против Шахтера, сообщает издание FootballHub.

У ассистента Хацкевича – простуда, поэтому он не отправился с командой в Харьков.

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Стоит отметить, что в этом матче киевлянам нужно только побеждать, чтобы сохранить интригу в чемпионате, поскольку до начала встречи "горняки" впереди с отрывом в 5 очков.

Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится сегодня, 3 ноября, начало в 17:00.

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Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
1
час
:
36
мин
Динамо Киев
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