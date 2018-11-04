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Шахтар – Динамо: Коваленко пояснив, чому відсвяткував гол у стилі Мессі на Сантьяго Бернабеу

14:41 735 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Коваленко пояснив, чому відсвяткував гол у стилі Мессі на Сантьяго Бернабеу
Віктор Коваленко / фото: ФК Шахтар

Пізахисник Шахтаря Віктор Коваленко став автором переможного гола в ворота Динамо у матчі 14 туру УПЛ.

"Завжди приємно вигравати у найголовнішого суперника – це додає впевненості. Перемагати в таких важких і насичених емоціями зустрічах – вдвічі приємніше.

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Мій жест зі знятою футболкою? Останнім часом багато критики доводиться чути на свою адресу, тому хотілося показати, що я вмію грати і забивати важливі м'ячі", – сказав Коваленко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, півзахисник Шахтаря відзначився голом на 90+5 хвилині, після чого зняв футболку і демонстративно показав глядачам її задню частину, де написані його прізвище і номер. Саме в такому стилі Ліонель Мессі відсвяткував свій 500-й гол за Барселону, який він забив у протистоянні з Реалом на Сантьяго Бернабеу.

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