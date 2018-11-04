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Шахтер – Динамо: Коваленко объяснил, почему отпраздновал гол в стиле Месси на Сантьяго Бернабеу

14:42 210 Читати українською
Шахтер – Динамо: Коваленко объяснил, почему отпраздновал гол в стиле Месси на Сантьяго Бернабеу
Виктор Коваленко / фото: ФК Шахтер

Пизахисник Шахтера Виктор Коваленко стал автором победного гола в ворота Динамо в матче 14 тура УПЛ.

"Всегда приятно выигрывать у главного соперника – это придает уверенности. Побеждать в таких тяжелых и насыщенных эмоциями встречах – вдвойне приятно.

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Мой жест со снятой футболкой? В последнее время много критики приходится слышать в свой адрес, поэтому хотелось показать, что я умею играть и забивать важные мячи", – сказал Коваленко в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, полузащитник Шахтера отметился голом на 90+5 минуте, после чего снял футболку и демонстративно показал зрителям ее заднюю часть, где написаны его фамилия и номер. Именно в таком стиле Лионель Месси отпраздновал свой 500-й гол за Барселону, который он забил в противостоянии с Реалом на Сантьяго Бернабеу.

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