Вже у суботу, 17 квітня, Динамо у матчі 22-го туру УПЛ з Шахтарем спробує реабілітуватися за поразку від "гірників" у першому колі (0:3).

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Підопічні Мірчі Луческу розпочали підготовку до протистояння з найпринциповішим суперником ще у понеділок, повідомляє офіційний сайт Динамо. У вівторок "біло-сині" провели ранкове тренування, а в середу і четвер мали вечірнє заняття. Окрім планових тестів на COVID-19 і медогляду, сьогодні на гравців чекало і тривале теоретичне заняття.

У п'ятницю динамівці продовжать підготовку до матчу з Шахтарем, зібравшись на "заїзд" на базі, а в суботу за дві години до початку зустрічі вирушать на НСК Олімпійський, де о 19:30 і розпочнеться поєдинок.

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