"Луческу повернув Динамо дисципліну, організація гри у киян на хорошому рівні, видно компактність між лініями. Головне для динамівців зараз зберегти свої ворота на замку і не програти середину поля.

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Шахтар зараз сильний за рахунок індивідуальних дій деяких своїх виконавців. Молоді бразильці, як на мене, ще не розуміють всієї відповідальності, тому часто діють розкуто, що і дозволяє у багатьох випадках досягати результату", – сказав Саленко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, битва між грандами українського футболу відбудеться вже найближчої суботи, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають своїх опонентів на 7 очок.

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