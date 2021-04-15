Уже в субботу, 17 апреля, Динамо в матче 22-го тура УПЛ с Шахтером попытается реабилитироваться за поражение от "горняков" в первом круге (0:3).

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Подопечные Мирчи Луческу начали подготовку к противостоянию с самым принципиальным соперником еще в понедельник, сообщает официальный сайт Динамо. Во вторник "бело-синие" провели утреннюю тренировку, а в среду и четверг имели вечернее занятие. Кроме плановых тестов на COVID-19 и медосмотра, сегодня на игроков ждало и длительное теоретическое занятие.

В пятницу динамовцы продолжат подготовку к матчу с Шахтером, собравшись на "заезд" на базе, а в субботу за два часа до начала встречи отправятся на НСК Олимпийский, где в 19:30 и начнется поединок.

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