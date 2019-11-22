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Шахтар – Динамо: КДК УАФ роз'яснив штраф, який отримали "гірники" за оголошення російською мовою на стадіоні

14:42 423 Читать на русском
Шахтар – Динамо: КДК УАФ роз'яснив штраф, який отримали "гірники" за оголошення російською мовою на стадіоні
Гравці Шахтаря / Офіційний сайт клубу

КДК УАФ виступив з офіційною заявою стосовно адміністративного покарання Шахтаря за мотивами матчу 14 туру УПЛ проти Динамо.

Раніше Шахтар отримав 20 тисяч гривень штрафу як господар поля за оголошення російською мовою на стадіоні Металіст.

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"КДК УАФ розцінив дані дії клубу як такі, що шкодять репутації футболу, оскільки статтею 34 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державно" передбачено, що інформаційні та інші оголошення під час проведення спортивних заходів виконуються державною мовою", – йдеться у заяві на офіційному сайті УАФ.

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Нагадаємо, капітан "гірників" Тайсон також не обійшовся без покарання – бразилець отримав дискваліфікацію на один матч за непристойний жест на адресу фанів Динамо.

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