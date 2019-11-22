Покарання для Динамо від КДК – це свавілля, – Суркіс

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував рішення КДК покарати київський клуб за мотивами расистського скандалу у матчі 14 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Найбільш коректне слово, яким можна описати те, що відбувається – це свавілля. Це повне беззаконня з боку національної Асоціації у ставленні до Динамо і наших уболівальників.

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Рішення КДК УАФ перебуває за межами здорового глузду і логіки. Це важко пояснити з будь-якої точки зору. Посудіть самі: щодо подій матчу Шахтар – Динамо ведеться розслідування на рівні національної поліції. Наш клуб всіляко сприяє цьому розслідуванню, ми максимально зацікавлені в його результативному завершенні. На даний момент слідчі дії тривають, а нас уже покарали по повній програмі", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, Динамо покаране матчем без глядачів і грошовим штрафом у розмірі 500 тисяч гривень через фанатські прояви расизму проти капітана Шахтаря Тайсона у попередньому турі.