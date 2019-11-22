Шахтар – Львів: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 15-го туру УПЛ приймає Львів. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар після перемоги в Класичному залишився без дискваліфікованого Тайсона та 20 тисяч гривень, знятих з рахунку клубу за використання диктором російської мови на стадіоні. Натомість, "гірники" отримали +12 очок від другого місця та +13 від Динамо, не зазнавши жодної поразки за 14 матчів чемпіонату – і лише Олександрії пощастило втримати з донеччанами нічию. Підопічні Луїша Каштру нині мають найкращу атаку (40 голів) та найкращу оборону (6 пропущених), хоча грати проти себе вони дозволяють – просто в Україні не так багато команд, які можуть використати надані чемпіоном шанси.

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Далі по курсу у донеччан Ліга чемпіонів, тож можна прогнозувати повторення сценарію поєдинку з Карпатами, коли у Львів приїхав другий склад. Тоді цього вистачило для розгрому "зелено-білих", а сьогодні у Шахтаря суперник не набагато складніший – принаймні, з огляду на положення в турнірній таблиці. ФК Львів нині йде на передостанній позиції, лише у минулому турі перервавши восьмиматчеву програшну серію перемогою над кризовою Ворсклою.

Попередній матч. 18.08.2019. 4-й тур чемпіонату України-2019/2020.

Львів – Шахтар – 0:2

Голи: Дентіньо, 31, Марлос, 37

Щоправда, варто відзначити, що команда під керівництвом нового тренера – Єгіше Мелікяна – продемонструвала не просто переможний результат, а і хороший футбол. Як мінімум, це було набагато краще, ніж кошмар часів Володимира Мазяра. Бразильці Львова забігали так, як від них і очікувалося, а значить певна інтрига буде – навряд чи "гірники" виставлять найкращий склад і навряд чи вони швидко увійдуть в ритм після перерви на збірні. Тим паче, що Єгіше Мелікян на чолі Сталі колись вже змушував Шахтар виривати скандальну перемогу аж на 90+6-й хвилині. Нинішній же Львів явно посильніше, ніж попередній колектив коуча "містян".

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Статистика протистояння Шахтаря зі Львовом

Всього: 10 матчів, 9 перемог Шахтаря, 1 нічия, 0 перемог Львова, різниця м’ячів 23-1

У Прем’єр-лізі: 9 матчів (+8, =1, -0, 19-1)

Кадрова ситуація

Травмовані: Соломон, Мораєс (Шахтар; участь під питанням)

Дискваліфіковані: Тайсон (Шахтар)

Не потрапили до заявки: Марлос, Хочолава (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Львів

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Антоніо – Тете, Коваленко, Коноплянка – Борячук

Львів: Сарнавський – Люлька, Братков, Борзенко, Татарков – Приймак, Мартан – Пернамбукко, Сабіно, Педро – Ренан Абнер

"Родзинки"

– Львів найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря – 0:5 (04.05.2019 р.).

– Гравці Львова в УПЛ не можуть "розмочити" ворота Шахтаря протягом 808-ми (!) хвилин, починаючи з 27 серпня 2018 року.

– "Гірники" не знають поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року протягом 43 матчів поспіль (+37=6), а на своєму полі – протягом 26 матчів (+21=5).

– Донеччани не пропускають голів в УПЛ впродовж 634-х хвилин.

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Шахтар у Харкові нікому не програє, а аутсайдерів взагалі стабільно громить. При всій повазі до Львова та тренерських здібностей Єгіше Мелікяна, "містянам" ще зарано тягатися з "гірниками" навіть вдома – що вже говорити про виїзд? Донеччани повинні здобути впевнену перемогу.

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