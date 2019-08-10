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Динамо – Шахтар – відео голів

18:48 2471 Читать на русском
Динамо – Шахтар – відео голів
Динамо – Шахтар – відео голів та огляд матчу / Фото Футбол 24

Динамо приймає Шахтар у третьому турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Шахтар.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

Динамо активно розпочало гру, але рахунок відкрили саме "гірники".

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ – дивитись відео

Соломон на правому фланзі класно хитнув Миколенка і прострілив з-під Бурди у штрафний майданчик, де Жуніор Мораєс технічно перевів м'яч у сітку воріт. Нетиповий гол для УПЛ, який однозначно стане "родзинкою" матчу. Це другий гол Жуніора у поточному чемпіонаті.

При тотальній домінації донецького клубу кияни змогли зрівняти рахунок. Гармаш здалеку потужно вистрілив, удар парирував Пятов, але на добиванні вдало зіграв Жерсон Родрігес. Люксембуржець відзначився дебютним голом за Динамо.

На 65-й хвилині Марлос легко зайшов з м'ячем у штрафний майданчик киян, ігноруючи недолугі дії захисників та легко пробив у кут воріт Бойка – 2:1.

Відео гола Мораєса

Відео гола Родрігеса

Відео гола Марлоса

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