Динамо – Шахтар – відео голів

Соломон на правому фланзі класно хитнув Миколенка і прострілив з-під Бурди у штрафний майданчик, де Жуніор Мораєс технічно перевів м'яч у сітку воріт. Нетиповий гол для УПЛ, який однозначно стане "родзинкою" матчу. Це другий гол Жуніора у поточному чемпіонаті.
При тотальній домінації донецького клубу кияни змогли зрівняти рахунок. Гармаш здалеку потужно вистрілив, удар парирував Пятов, але на добиванні вдало зіграв Жерсон Родрігес. Люксембуржець відзначився дебютним голом за Динамо.
На 65-й хвилині Марлос легко зайшов з м'ячем у штрафний майданчик киян, ігноруючи недолугі дії захисників та легко пробив у кут воріт Бойка – 2:1.