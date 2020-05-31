toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Динамо: Дем'яненко спрогнозував результат Класичного

12:05 872 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Дем'яненко спрогнозував результат Класичного
Анатолій Дем'яненко / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер київського Динамо Анатолій Дем'яненко поділився думками щодо центрального поєдинку 24-го УПЛ туру між грандами українського футболу.

 

"Шкода, що такий матч пройде без глядачів. З огляду на принциповість поєдинку, неважливо, де він відбудеться, тому, не бачу нічого страшного для Шахтаря, якщо він прийме Динамо в Києві, на НСК Олімпійський.

"Класного футболу між Шахтарем і Динамо ми не побачимо": Худжамов поділився очікуваннями від Класичного

Ситуація з підготовкою команд зараз нестандартна, і результати спарингів ні про що не говорять. У контрольних зустрічах динамівцям і "гірникам" було важливо відновити відчуття партнера.

Без Циганкова, який, швидше за все, не зіграє проти Шахтаря, у Динамо менше шансів здобути очки у цьому матчі. Стимулювати киян здатна хіба що Зоря – з огляду на гостроту боротьби за друге місце, Динамо доведеться грати лише на перемогу. Тому важко передбачити підсумок. Мені здається, все може завершитися бойовою нічиєю", – сказав Дем'яненко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок Шахтарем – Динамо відбудеться сьогодні, 31 травня, о 17:00. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24".

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Шахтар – Динамо: Дуелунд відзначив рецепт успіху киян у Класичному
06:30
1464
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо УПЛ Шахтар - Динамо Анатолій Дем'яненко Анатолій Дем'яненко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
48
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук