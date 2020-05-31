Шахтар – Динамо: Дем'яненко спрогнозував результат Класичного

Екс-тренер київського Динамо Анатолій Дем'яненко поділився думками щодо центрального поєдинку 24-го УПЛ туру між грандами українського футболу.

"Шкода, що такий матч пройде без глядачів. З огляду на принциповість поєдинку, неважливо, де він відбудеться, тому, не бачу нічого страшного для Шахтаря, якщо він прийме Динамо в Києві, на НСК Олімпійський.

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Ситуація з підготовкою команд зараз нестандартна, і результати спарингів ні про що не говорять. У контрольних зустрічах динамівцям і "гірникам" було важливо відновити відчуття партнера.

Без Циганкова, який, швидше за все, не зіграє проти Шахтаря, у Динамо менше шансів здобути очки у цьому матчі. Стимулювати киян здатна хіба що Зоря – з огляду на гостроту боротьби за друге місце, Динамо доведеться грати лише на перемогу. Тому важко передбачити підсумок. Мені здається, все може завершитися бойовою нічиєю", – сказав Дем'яненко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок Шахтарем – Динамо відбудеться сьогодні, 31 травня, о 17:00. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24".

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