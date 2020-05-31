Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 24-го туру приймає Динамо. Анонс і прогноз Класичного читайте в цій новині.

Центральний матч 24-го туру УПЛ вже не вирішує долю золотих медалей, однак в контексті боротьби за срібло має неймовірне значення. Після вчорашньої осічки Зорі та перемог Десни з Олександрією турнірна таблиця неймовірно стиснулася – від другої до п'ятої сходинки всього три залікових бали. У Динамо сьогодні є шанс одноосібно очолити гонитву за кваліфікацією Ліги чемпіонів, однак ставки доволі високі. В разі поразки кияни залишаться на четвертій позиції – так, попереду ще достатньо турів, щоб виправити становище й навіть відірватися, але навряд чи Ігор Суркіс, фанати та тренери очікують саме такого повороту після виходу з карантину.

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Після виходу із сплячки "біло-сині" провели два спаринги проти Руха та Олімпіка. З львів'янами вийшла нудна нульова нічия, яка виявила значні проблеми з проходом якісно організованого блоку в центрі поля – втім, на 10-й день після поновлення тренувань це логічно, а з урахуванням травм Циганкова, Піваріча, Бурди та Шапаренка непереконливий футбол Динамо взагалі отримує індульгенцію. В цьому поєдинку класно зайшов Карлос де Пена, який освіжив гру.

З Олімпіком вже було веселіше – Динамо перемогло з рахунком 2:0 завдяки красивому дублю Цітаішвілі за чотири хвилини. Традиційне перетягування м'яча на себе, егоїзм та слабенька гра в обороні також були в комплекті Гіо, але два голи знімають усі претензії. Тут, знову ж таки, виникають питання до центрфорвардів, а от до центрхавів та центрдефів питань немає – Буяльський, Попов та Шабанов нині безальтернативні. Загалом же, Динамо підтвердило те, що ми могли знати і без спарингів – команда слабша за Шахтар в комбінаційній роботі, але володіє хорошим ресурсом і класом, який може витягнути в скрутний момент.

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Шахтар провів спаринги з Рухом і Оболонню-Бровар, закинувши обом по чотири голи. "Гірники" виглядали так, як і має виглядати топ-клуб в матчі проти лідерів Першої ліги – було багато красивих комбінацій, все робилося на високих швидкостях, а голи вийшли красивими. Втім, без проблем не обійшлося: Ісмаїлі отримав пошкодження ахіла й пропускав поєдинок з львів'янами, а проти киян зіграв слабенько – як і центрбек Вітао. Ще одним цікавим моментом стала гра Вакули правим фулбеком. Вийшло непогано.

З Оболонню-Бровар стало очевидно, що Сікану нічого робити в Шахтарі – замість нього награвали Фернандо. Також не сподобалася значна кількість фолів, але в усьому іншому Шахтар виглядав шикарно – а найкращими стали Маркос Антоніо та Алан Патрік. Взагалі, "гірники" виявляють неймовірний спокій після паузи, не хвилюючись через фізичні кондиції. За словами Луїша Каштру, відновлення після карантину схоже на перечитування книги – з гандикапом у 13 очок він має право на такі думки. Для Шахтаря поєдинок з Динамо більше схожий на черговий спаринг.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Це Класичне дербі стане 64-м в рамках чемпіоната України. 63 поєдинки цих команд в УПЛ зафіксували 24 перемоги Динамо та 22 звитяги Шахтаря, а ще 17 матчів завершились внічию.

2. Загальний рахунок протистояння у Класичних дербі, проведених в рамках чемпіонатів України – 78:73 на користь Динамо.

3. Найрезультативніший матч між цими командами був зіграний саме в рамках УПЛ – 12 грудня 2016 року у Києві динамівці поступились "гірникам" з рахунком 3:4.

4. Динамо дві з трьох своїх найбільших поразок у чемпіонатах зазнало саме від Шахтаря (двічі по 0:3).

5. Шахтар три з дев'ятьох своїх найбільших домашніх поразок у Чемпіонатах зазнав саме від Динамо (1:3 – двічі, та 2:4).

6. Шахтар з 3 листопада 2018 року на програє Динамо впродовж п'яти матчів УПЛ: +3=2.

7. Серед діючих гравців найкращий бомбардир усіх попередніх матчів – "гірник" Марлос (5 голів).

Кадрова ситуація

Обидва гранди зіткнулися зі значним списком кадрових втрат. У Шахтаря він менш страшний, але питання залишаються: в загальну групу лише на днях повернулися Микола Матвієнко та Маркос Сіпріано, а індивідуально продовжують тренуватись Майкон, Бондарь і Бондаренко. Ісмаїлі також працював окремо, тож його участь в дербі залишається під питанням – втім, з урахуванням його гри проти Оболоні, можна прогнозувати вихід в основі.

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У Динамо проблеми неприємніші. Через травми точно не зіграють Піваріч і Кадірі, а от щодо Циганкова, Бурди та Шапаренка існують питання – вони повинні були повернутися в загальну групи прямо перед Класичним. Наскільки вони готові до такого матчу – те ще питання, але на користь хоча б обмеженого виходу на поле говорить той факт, що всі футболісти сьогодні будуть слабко готовими. З іншого боку, Олексій Михайліченко може і не ризикнути лідерами.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Динамо

Шахтар: Пятов – Вакула, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Буяльський – Караваєв, Шепелєв, Вербіч – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Динамо, попри всі регалії, вже давно є андердогом протистояння з Шахтарем, а в поточному сезоні кияни набагато слабші навіть при оптимальних кондиціях. Зараз же "біло-сині" зіткнулися не тільки з проблемами фізичної готовності та певними тактичними складнощами, а і з серйозними кадровими втратами – так, Динамо вже звикло грати без Бурди, але відсутність здорового Циганкова б'є по атаці занадто сильно.

У спарингах Шахтар виглядав спокійно й круто, хоча в Класичному так просто не буде. Динамо, крім вмотивованості на дербі, банально треба вириватися на другу позицію – але прямо зараз "гірники" все одно кращі.

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