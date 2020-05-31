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"Класного футболу між Шахтарем і Динамо ми не побачимо": Худжамов поділився очікуваннями від Класичного

10:54 244 Читать на русском
"Класного футболу між Шахтарем і Динамо ми не побачимо": Худжамов поділився очікуваннями від Класичного
Рустам Худжамов / Фото з відкритих джерел

Екс-голкіпер збірної України Рустам Худжамов, який нині працює телеекспертом, висловився щодо поєдинку 24-го туру УПЛ між грандами українського футболу.

 

"Хочеться побачити яскравий футбол, від якого будуть мурашки бігати по шкірі. Але я розумію, що двомісячна відсутність ігрової практики залишить свій відбиток.

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Поки що класного футболу, мені здається, ми не побачимо. Вважаю, що гандикап у турнірній таблиці дозволить Шахтарю грати спокійно навіть після такої перерви", – сказав Худжамов у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, поєдинок Шахтарем – Динамо відбудеться сьогодні, 31 травня, о 17:00. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24". До слова, на НСК Олімпійський працюватиме студія програми Тур ONLINE, де дебютує Худжамов – напередодні голкіпер оголосив про завершення кар'єри футболіста і став телеекспертом на каналах "Футбол".

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Шахтар – Динамо: де дивитися матч УПЛ
11:28
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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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