Шахтер – Динамо: Демьяненко спрогнозировал результат Классического

Экс-тренер киевского Динамо Анатолий Демьяненко поделился мыслями относительно центрального поединка 24-го тура УПЛ между грандами украинского футбола.

"Жаль, что такой матч пройдет без зрителей. Учитывая принципиальность поединка, неважно, где он состоится, поэтому, не вижу ничего страшного для Шахтера, если он примет Динамо в Киеве, на НСК Олимпийский.

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Ситуация с подготовкой команд сейчас нестандартная, и результаты спаррингов ни о чем не говорят. В контрольных встречах динамовцам и "горнякам" было важно восстановить чувство партнера.

Без Цыганкова, который, скорее всего, не сыграет против Шахтера, у Динамо меньше шансов добыть очки в этом матче. Подстегнуть киевлян способна разве что только Заря. Учитывая остроту борьбы за второе место, Динамо придется играть только на победу. Поэтому трудно предсказать итог. Мне кажется, все может завершиться боевой ничьей", – сказал Демьяненко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, поединок Шахтер – Динамо состоится сегодня, 31 мая, в 17:00. Онлайн-трансляцию Классического можно будет посмотреть на "Футбол 24".

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