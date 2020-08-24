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Шахтар – Динамо: Буяльський оцінив стан своєї готовності до матчу за Суперкубок

15:09 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: Буяльський оцінив стан своєї готовності до матчу за Суперкубок
Віталій Буяльський / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський розповів про відновлення після травми, отриманої у матчі проти Олімпіка.

 

"Вже все гаразд. На щастя, обійшлося, нічого серйозного. Мені зробили обстеження, яке показало лише сильний удар.

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Не може не радувати, що зі зв'язками і коліном все добре. Тому до матчу за Суперкубок України, який відбудеться у вівторок, вже відновлюсь, але не впевнений, чи вийду на поле", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі першого туру УПЛ проти Олімпіка (4:1) Віталій в одному з епізодів отримав пошкодження і був замінений на 66-й хвилині зустрічі. Після поєдинку він вийшов з роздягальні з забинтованою ногою, накульгуючи.

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14:00
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Теги
Олімпік Олімпік Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо Віталій Віталій Буяльський
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