Шахтер – Динамо: Буяльский оценил состояние своей готовности к матчу за Суперкубок

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский рассказал о восстановлении после травмы, полученной в матче против Олимпика.

"Уже все в порядке. К счастью, обошлось, ничего серьезного. Мне сделали обследование, которое показало только сильный удар.

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Не может не радовать, что со связками и коленом все хорошо. Поэтому к матчу за Суперкубок Украины, который состоится во вторник, уже восстановлюсь, но не уверен, выйду ли на поле", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче первого тура УПЛ против Олимпика (4:1) Виталий в одном из эпизодов получил повреждение и был заменен на 66-й минуте встречи. После поединка он вышел из раздевалки с забинтованной ногой, прихрамывая.

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