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Шахтар – Десна: на офіційному сайті УПЛ відсутня жовта картка Браткову

21 жовтня 09:10 251 Читать на русском
Шахтар – Десна: на офіційному сайті УПЛ відсутня жовта картка Браткову
Антон Братков / соцмережі

Офіційний сайт УПЛ у протоколі матчу Шахтар – Десна не врахував жовту картку, яка була показана Антону Браткову.

Нагадаємо, матч 9 туру чемпіонату України між Шахтарем та Десною закінчився мінімальною перемогою "гірників", а арбітр матчу Сергій Бойко відзначився неоднозначними діями.

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Суддя на 62 хвилині показав другу жовту картку гравцю Десни Коберідзе, який здійснив фол на Кривцові. Після апеляцій підопічних Рябоконя та підказки бокового арбітра, Бойко вирішив показати жовту Браткову, а не Коберідзе.

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Проте, офіційний сайт УПЛ не врахував попередження, яке отримав захисник Десни Братков. Його немає ні у протоколі матчу, ні у особистій статистиці гравця.

Україна12 тур

Шахтар - Десна: П'ятниця 19 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 0
Десна
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Теги
Шахтар Шахтар Десна Десна УПЛ Шахтар - Десна Антон Братков Антон Братков
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