Шахтар – Десна: на офіційному сайті УПЛ відсутня жовта картка Браткову

Офіційний сайт УПЛ у протоколі матчу Шахтар – Десна не врахував жовту картку, яка була показана Антону Браткову.

Нагадаємо, матч 9 туру чемпіонату України між Шахтарем та Десною закінчився мінімальною перемогою "гірників", а арбітр матчу Сергій Бойко відзначився неоднозначними діями.

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Суддя на 62 хвилині показав другу жовту картку гравцю Десни Коберідзе, який здійснив фол на Кривцові. Після апеляцій підопічних Рябоконя та підказки бокового арбітра, Бойко вирішив показати жовту Браткову, а не Коберідзе.

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Проте, офіційний сайт УПЛ не врахував попередження, яке отримав захисник Десни Братков. Його немає ні у протоколі матчу, ні у особистій статистиці гравця.