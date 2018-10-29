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Шахтер – Десна: на официальном сайте УПЛ отсутствует желтая карточка Браткову

21 октября 09:10 93 Читати українською
Шахтер – Десна: на официальном сайте УПЛ отсутствует желтая карточка Браткову
Антон Братков / соцсети

Официальный сайт УПЛ в протоколе матча Шахтер – Десна не учел желтую карточку, которая была показана Антону Браткову.

Напомним, матч 9 тура чемпионата Украины между Шахтером и Десной закончился минимальной победой "горняков", а арбитр матча Сергей Бойко отличился неоднозначными действиями.

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Судья на 62 минуте показал вторую желтую карточку игроку Десны Коберидзе, который совершил фол на Кривцове. После апелляций подопечных Рябоконя и подсказки бокового арбитра, Бойко решил показать желтую Браткову, а не Коберидзе.

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Однако, официальный сайт УПЛ не учел предупреждение, которое получил защитник Десны Братков. Его нет ни в протоколе матча, ни в личной статистике игрока.

Украина12 тур

Шахтер - Десна: Пятница 19 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
1 : 0
Десна
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Шахтер Шахтер Десна Десна УПЛ Шахтер - Десна Антон Братков Антон Братков
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