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Лучано Лучі: Комітет арбітрів ФФУ відреагує на помилку Бойка

20 жовтня 16:03 407 Читать на русском
Лучано Лучі: Комітет арбітрів ФФУ відреагує на помилку Бойка
Сергій Бойко / соцмережі

Голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі прокоментував дії арбітра матчу Шахтар – Десна Сергія Бойка.

"60 хвилина – чиста помилка арбітра, який відмінив другу жовту картку Коберідзе. Цей гравець відверто порушував правила. До того ж, його фоли на 34-й і 49-й хвилинах також заслуговували попереджень.

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Я не можу зрозуміти рішення рефері відкликати жовту картку Коберідзе і показати її Браткову. Звичайно ж, комітет відреагує на цю помилку Бойка", – передає слова Лучі "Футбол 1".

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Нагадаємо, у матчі 12 туру чемпіонату України між Шахтарем та Десною головний арбітр матчу Сергій Бойко відзначився неоднозначними діями.

Україна12 тур

Шахтар - Десна: П'ятниця 19 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 0
Десна
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Теги
Шахтар Шахтар Арбітри Комітет арбітрів ФФУ Сергій Бойко Сергій Бойко Шахтар - Десна Лучано Лучі
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