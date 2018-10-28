Лучано Лучі: Комітет арбітрів ФФУ відреагує на помилку Бойка

Голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі прокоментував дії арбітра матчу Шахтар – Десна Сергія Бойка.

"60 хвилина – чиста помилка арбітра, який відмінив другу жовту картку Коберідзе. Цей гравець відверто порушував правила. До того ж, його фоли на 34-й і 49-й хвилинах також заслуговували попереджень.

Бойко після неоднозначного суддівства у матчі Шахтар – Десна призначив себе на гру Київської області, – ЗМІ

Я не можу зрозуміти рішення рефері відкликати жовту картку Коберідзе і показати її Браткову. Звичайно ж, комітет відреагує на цю помилку Бойка", – передає слова Лучі "Футбол 1".

Шахтар – Десна: Кайоде отримав спірну червону картку – перед цим Бойко скасував вилучення гравця гостей

Нагадаємо, у матчі 12 туру чемпіонату України між Шахтарем та Десною головний арбітр матчу Сергій Бойко відзначився неоднозначними діями.