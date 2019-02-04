Шахтар – Ботев: де дивитись контрольний матч

Донецький Шахтар зіграє спаринг з болгарським Ботевом в рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 4 лютого, Шахтар проведе черговий контрольний матч на другому зимовому зборі в Туреччині. Суперником "гірників" стане болгарський Ботев – 5 команда місцевої першості за підсумками сезону 2017/18.

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Стартовий свисток пролунає о 10:00. Українські вболівальники зможуть слідкувати за матчем онлайн за посиланням.

Також поєдинок транслюватиметься наживо на каналі Футбол 1.

Нагадаємо, що на першому зборі Шахтар розгромно програв хорватському Хайдуку (1:4) та переміг азербайджанський Карабах (3:1). А на другому – "гірники" виграли в данського Хобро (2:1) та польського Леха (3:0), а також поступились Партизану (0:2).