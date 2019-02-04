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Шахтер – Ботев: где смотреть контрольный матч

09:35 278 Читати українською
Шахтер – Ботев: где смотреть контрольный матч
Шахтер – Партизан: где смотреть контрольный матч / фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер сыграет спарринг с болгарским Ботевом в рамках подготовки ко второй части сезона.

Сегодня, 4 февраля, Шахтер проведет очередной контрольный матч на втором зимнем сборе в Турции. Соперником "горняков" станет болгарский Ботев – 5 команда местного первенства по итогам сезона 2017/18.

Шахтер обнародовал заявку на участие в 1/16 финала Лиги Европы – Соломон и Бондаренко в списке

Стартовый свисток прозвучит в 10:00. Украинские болельщики смогут следить за матчем онлайн по ссылке.

Также поединок будет транслироваться в прямом эфире на канале Футбол 1.

Напомним, что на первом сборе Шахтер крупно проиграл хорватскому Хайдуку (1:4) и победил азербайджанский Карабах (3:1). А на втором – "горняки" выиграли у датского Хобро (2:1) и польского Леха (3:0), а также уступили Партизану (0:2).

Товарищеские матчи

Шахтер - Ботев: Понедельник 04 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
6 : 1
Ботев
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