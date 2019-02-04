Шахтер – Ботев: где смотреть контрольный матч

Донецкий Шахтер сыграет спарринг с болгарским Ботевом в рамках подготовки ко второй части сезона.

Сегодня, 4 февраля, Шахтер проведет очередной контрольный матч на втором зимнем сборе в Турции. Соперником "горняков" станет болгарский Ботев – 5 команда местного первенства по итогам сезона 2017/18.

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Стартовый свисток прозвучит в 10:00. Украинские болельщики смогут следить за матчем онлайн по ссылке.

Также поединок будет транслироваться в прямом эфире на канале Футбол 1.

Напомним, что на первом сборе Шахтер крупно проиграл хорватскому Хайдуку (1:4) и победил азербайджанский Карабах (3:1). А на втором – "горняки" выиграли у датского Хобро (2:1) и польского Леха (3:0), а также уступили Партизану (0:2).