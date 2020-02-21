Шахтар – Бенфіка: Серві впевнений у підсумковій перемозі над "гірниками"

Підсумовуючи перший матч з Шахтарем, півзахисник Бенфіки Франко Серві висловив впевненість, що португальська команда зможе здобути позитивний результат у домашньому матчі.

"Ми вже думаємо про те, що в понеділок на нас чекає важлива гра (Бенфіка зустрінеться з Жил Вісенте у чемпіонаті Португалії, – прим). Ми повинні підняти голову. Звісно, будь-яка поразка – це погано, але, я думаю, нам варто звернути увагу на позитивні моменти у нашій грі.

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Я вірю, що ми зможемо відігратися у другому матчі. Ми – Бенфіка, і за підтримки наших вболівальників нам вдасться здобути необхідний результат", – цитує аргентинця Record.

Нагадаємо, другий матч протистояння чинних чемпіонів Португалії та України відбудеться 27 лютого на лісабонському стадіоні Да Луж.

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