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ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів та огляд матчу

23:05 11374 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Бенфіка – відео голів та огляд матчу

Шахтар зустрічався з Бенфікою в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Бенфіка.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

Шахтар забив першим, але гол Марлоса на 21-й хвилині після втручання VAR скасували через офсайд. Проте на 56-й хвилині Алан Патрік знову забив за "гірників" – цього разу за всіма правилами.

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Дуже швидко Тавареш , здавалося, відновив рівновагу. Арбітр пішов дивитися повтор, після чого скасував гол і призначив пенальті у ворота Пятова – Піцці не схибив. Шахтар не знітився і невдовзі зусиллями Коваленка знову був попереду.

Матч-відповідь між цими суперниками за путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 27 лютого.

Шахтар обіграв Бенфіку попри проблеми з VAR в історичному матчі 1/16 ЛЄ

blog_ava
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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Головне Шахтар - Бенфіка Бенфіка Бенфіка Відеоновини
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