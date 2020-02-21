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ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер – Бенфика: Серви уверен в итоговой победе над "горняками"

00:15 7 Читати українською
Шахтер – Бенфика: Серви уверен в итоговой победе над "горняками"
Франко Серви / A Bola

Подытоживая первый матч с Шахтером, полузащитник Бенфики Франко Серви выразил уверенность, что португальская команда сможет добиться положительного результата в домашнем матче.

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

"Мы уже думаем о том, что в понедельник нас ждет важная игра (Бенфика встретится с Жил Висенте в чемпионате Португалии, – прим.) Мы должны поднять голову. Конечно, любое поражение – это плохо, но, я думаю, нам стоит обратить внимание на положительные моменты в нашей игре.

Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча

Я верю, что мы сможем отыграться во втором матче. Мы – Бенфика, и при поддержке наших болельщиков нам удастся одержать необходимый результат", – цитирует аргентинца Record.

Напомним, второй матч противостояния действующих чемпионов Португалии и Украины состоится 27 февраля на лиссабонском стадионе Да Луж.

Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ

blog_ava
Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ
20 февраля
1874
Теги
Шахтер - Бенфика Лига Европы Бенфика Бенфика Франко Серви Франко Серви
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