Шахтер – Бенфика: Серви уверен в итоговой победе над "горняками"

Подытоживая первый матч с Шахтером, полузащитник Бенфики Франко Серви выразил уверенность, что португальская команда сможет добиться положительного результата в домашнем матче.

"Мы уже думаем о том, что в понедельник нас ждет важная игра (Бенфика встретится с Жил Висенте в чемпионате Португалии, – прим.) Мы должны поднять голову. Конечно, любое поражение – это плохо, но, я думаю, нам стоит обратить внимание на положительные моменты в нашей игре.

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Я верю, что мы сможем отыграться во втором матче. Мы – Бенфика, и при поддержке наших болельщиков нам удастся одержать необходимый результат", – цитирует аргентинца Record.

Напомним, второй матч противостояния действующих чемпионов Португалии и Украины состоится 27 февраля на лиссабонском стадионе Да Луж.

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