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Шахтар – Айнтрахт: Роде та Абрахам ризикують пропустити матч

11 лютого 15:05 359 Читать на русском
Шахтар – Айнтрахт: Роде та Абрахам ризикують пропустити матч
Роде та Абрахам ризикують пропустити матч з Шахтарем

Хавбек Зебастіан Роде та захисник Давід Абрахам можуть не допомогти своєї команді у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Як повідомляє офіційний сайт Айнтрахта, Зебастіан Роде та Давід Абрахам займалися за індивідуальною програмою на сьогоднішньому тренуванні німецької команди.

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Роде був замінений на екваторі другого тайму поєдинку з РБ Лейпциг, а Абрахам пропустив два останні матчі франкфуртців. Окрім цього, за індивідуальною програмою також тренувалися Лукас Торро та форвард Бранімір Хргота, які продовжують відновлюватися від травми.

Нагадаємо, 14 лютого у Харкові Айнтрахт проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря. Матч-відповідь відбудеться 21 лютого в Німеччині.

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Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
23
год
:
8
хв
Айнтрахт Франкфурт
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Теги
Ліга Європи Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Зебастіан Роде Зебастіан Роде Давід Абрахам Давід Абрахам
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