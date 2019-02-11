Райдер Айнтрахта перед Шахтарем: 50 кг льоду та окрема роздягальня для тренерів

Айнтрахт Ф оголосив свій побутовий райдер перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

Стала відома програма перебування німецького клубу в Харкові. Повідомляється, що німці прилетять до Харкова 13 лютого (за день до гри) о 13:55 за Києвом. У цей же день на стадіоні ОСК Металіст пройде передматчева прес-конференція за участю головного тренера Айнтрахта Ф Аді Хюттера і тренування команди.

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Айнтрахт Ф вказав у райдері 20 офіційних м'ячів Ліги Європи, 1 окрему роздягальню для тренерів, 1 тактичну дошку, 3 масажні ліжка, 50 кг льоду, 120 пляшок мінеральної води (500 мл.), чай, каву, цукор, молоко.

Варто відзначити також, що представники Айнтрахта Ф вирішили розмістити команду в готелі Superior Golf & Spa Resort.

Нагадаємо, 14 лютого у Харкові Айнтрахт проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря. Матч-відповідь відбудеться 21 лютого в Німеччині.

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