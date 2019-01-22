"В 1/16 фіналу ЛЄ нас чекає сильний суперник". Аді Хюттер – про шанси в дуелі з Шахтарем, прогрес Айнтрахта і свій стиль

Головний тренер франкфуртського Айнтрахта Аді Хюттер прокоментував успіхи своєї команди в першій частині сезону та оцінив перспективи "орлів" у Лізі Європи. Цей коуч запам'ятався українським вболівальникам сенсаційними проходами Шахтаря і Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів з Янг Бойз.

Аді Хюттер влітку змінив на чолі Айнтрахта Ніко Ковача. Під його керівництвом "орли" демонструють величезний прогрес у якості гри – 5 місце у турнірній таблиці Бундесліги та статус головного відкриття першого кола. В інтерв'ю Kicker австрійський тренер розповів про причини успіху та шанси виграти Лігу Європи, вибивши Шахтар.

Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄ

– На думку більшості футболістів (56% в опитуванні Kicker), Айнтрахт став відкриттям першої частини сезону в Бундеслізі. Хороші виступи команди здивували й вас, пане Хюттер?

– З літа багато чого змінилося: ми грали по-іншому, ситуація була іншою. Мені приємно, що Айнтрахт визнали головним сюрпризом першого кола. Від першої до останньої гри помітні серйозні зрушення.

– Старт з 0:5 у Суперкубку від Баварії вийшов невдалим.

– Ця гра була для нас дуже невчасною. Ми зустрілися із зіграною командою, а самі ще тільки звикали до нових ідей. Але настільки прогнутися... Мені та ситуація не сподобалася взагалі. А кульмінаційний момент трапився згодом – виліт від Ульма з Кубка Німеччини. Ми об'єктивно мали достатньо шансів, щоб перемогти. Втім, напевно, на той момент це був правильний струс для команди.

– Що стричинило позитивні зміни?

– Як ми витягнули себе з болота – це було вражаюче. Особливо з урахуванням того, що календар на початку був складним. Але гравці дедалі краще засвоювали мої ігрові ідеї. Ми дуже багато працювали, багато вкладали в аналіз. Ключовою стала перемога над Ганновером в 6 турі, яка врятувала нас від великого тиску. Далі ми відмінно провели "англійський" тиждень, а в наступні 2,5 місяця, безумовно, були однією з найкращих команд Німеччини. Динаміка, потужність, дивитися за нашим футболом дійсно приємно. Не менш важливо, що гравці видали прогрес в індивідуальному розвитку.

– Наскільки важко прищепити футболістам більш атакувальну та ризикову гру?

– Сміливість щодо прорахованих ризиків супроводжує мене протягом всієї кар'єри. Я з тих людей, які думають про атаку на 10% більше, ніж про оборону. Звичайно, грати на перших порах виключно на 3 очки було дуже ризиковано, однак для мене важливо дотримуватися своїх слів. Минулого літа я часто підкреслював, що ми хочемо бути варіативними, непередбачуваними, грати у привабливий футбол, який надихає. Більша частина команди вже реалізовує поставлені цілі дуже добре.

– Ви не боялися, що на старті сезону робили занадто гучні заяви?

– Ні. Це мій не перший рік на посаді тренера. Звичайно, Бундесліга – зовсім інший рівень, але в цілому це все одно робота з командою. Ви можете навчити її певному стилю. В Альтаху, Грьодігу та Берні мої футболісти грали в прекрасний привабливий футбол. В Янг Бойз ми поставили чудову захисну гру. Я не маю на увазі нудну, а просто зовсім іншу. І люди були захоплені. Чому не можна це саме зробити у Франкфурті? Я впевнений у тому, що роблю.

– Вирішальним фактором проміжного успіху став позитивний розвиток окремих виконавців. Наскільки великим був ваш вплив?

– Про це краще запитати у гравців. Річ у тім, що вони самі голодні, самі хочуть зробити наступний крок, зіграти в інший футбол, ніж той, який був раніше.

– До підвищення в класі з Грьодігом ви віддавали перевагу володінню м'ячем. Чому змінили свій стиль? Людям властиво дотримуватися того, що добре працювало.

– Щоб відкрити щось нове, потрібно щось змінювати, навіть коли все йде добре. Це цікаво для гравців, водночас сюрпризи для суперників. Не можна різко скакати від одного до іншого, але зараз у мене є певні ідеї для нововведень, бо суперники вже вивчили нашу гру. Мені дуже подобався стиль з тотальним володінням м'яча, але потім я змінив свій погляд на футбол. У Грьодігу зрозумів, що позиційного футболу у вищому дивізіоні нам не вистачить, але не хотів приділяти увагу виключно контратакам і стандартам. Тоді сказав: "Ми будемо пресингувати!" Гравці запитали: "Що з нашим тренером?" Це було дуже сміливо та ризиковано.

– Наскільки відсотків Айнтрахт зараз грає в той футбол, який вам хотілося би бачити?

– Ми не Реал, Барселона, ПСЖ чи Баварія. Ми – Айнтрахт, і в нас є свій власний стиль. Завжди можна вдосконалюватися, але команда вже зараз вражає мене тим, як вона все приймає. Ми досягли дуже хорошого рівня. Хочемо зберегти це і вдосконалитися ще на відсотків 10. Не можу з впевненістю сказати, що нам це вдасться. Є хороше передчуття, але це ще нічого не означає.

– Повторний вихід у Лігу Європи – реальна ціль?

– Я часто дуже песимістичний у своїх словах, але треба реально дивитися на речі. Якщо ви запитуєте мене, чи хочемо ми виходу в ЛЄ, я відповім ствердно. І якщо вдасться зберегти наш рівень футболу зразка тих 2 місяців, то я впевнений, що Айнтрахт зможе цього досягти.

– Себастьян Халлер – найкращий форвард за оцінками Kicker у першому колі. Як він вийшов на міжнародний рівень?

– З початку сезону він продемонстрував неймовірний прогрес. Ще влітку погано приймав передачі, часто втрачав м'яч. Халлер завжди показував себе бійцем, але тепер він вправний у дриблінгу та роботі з м'ячем. Себастьян також у відмінній фізичній формі, він багато працює над собою. Влітку в нас була розмова, яка розірвала всі вузли. Він цілодобово працює на команду, приносить себе в жертву та віддається в пресингу. Однак ви побачили ще далеко не весь потенціал Халлера.

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– Сподіваєтеся, що тріо Халлер-Йовіч-Ребіч збереже свою результативність після Нового року?

– Багато команд зараз знають нас краще та вибудовують грамотну оборону, де приділяють увагу всім трьом страйкерам. Але ми будемо знаходити можливості для голів. Протягом 90 хвилин важко всіх трьох тримати під контролем. Тим паче, що в нас є й інші сильні футболісти – Філіп Костіч, Данні да Коста. Звичайно, я хочу, щоб результативність збереглася на цьому рівні.

– Макото Хесебе декілька років був середньостатистичним хавбеком Бундесліги на позиції "шістки". Зараз 35-річний японець став майже ліберо у Франкфурті та перебуває на першому місці в рейтингу центрбеків першого кола. Як ви це оціните?

– Макото – як добре вино: чим старший, тим кращий. Він абсолютно ключовий футболіст у нашій команді. Хасебе непогано виглядав у минулому сезоні, але це не можна порівнювати. Протягом 2,5 місяця до травми я не бачив у його діях жодної помилки – як у роботі з м'ячем, так і без нього. Вражаюче! Він чудовий гравець і професіонал, а нинішня позиція йому прекрасно підходить. Макото може допомогти нам у півзахисті, але регулярно там грати в цьому віці вже складно. Я не здивований, що він став найкращим азійським футболістом року за межами Азії.

– У Лізі Європи Айнтрахт зіграє з донецьким Шахтарем, який провів останній офіційний матч 12 грудня. Це перевага для вашої команди?

– Важко сказати. Коли ти ще не в ритмі, може бути складно. З іншого боку, вони проводять насичений збір у Туреччині з великою кількістю матчів. Це хороша команда. Я знаю Шахтар, бо грав проти них два роки тому з Янг Бойз. Шанси 50:50. В гостях ми повинні заробити хороший гандикап для матчу-відповіді.

– Вам сподобалося виступати з Айнтрахтом в Лізі Європи?

– Ще б пак. Я чув, що вболівальники Айнтрахта люблять подорожувати по всьому світу. Хорео на першій домашній грі з Лаціо було неймовірним. Це відрізняється від Бундесліги, щось особливе. Звичайно, я концентруюсь на грі, але також хочу побачити, як фани нас підтримують. Що вони організували на Кіпрі, а в Римі... Я не знаю жодного клубу в Європі, який мав би таку підтримку фанів, як Айнтрахт.

– Чи зможете ви мотивувати футболістів трофеєм, щоб вони дійшли до фіналу Ліги Європи в Баку?

– Хороше запитання, але відповісти на нього складно. Вийти у фінал Кубка Німеччини легше – менше матчів, а до фіналу в Баку в нас ще 8 ігор. В 1/16 фіналу вже чекає дуже сильний суперник – Шахтар.

– Ви переїхали у Франкфурт без сім'ї. Як ваше сімейне життя?

– В мене дуже терплячі дружина та донька. Вони роблять все можливе, щоб я міг займатися своєю професією. Не завжди просто, але між Франкфуртом і Зальцбургом є 4 щоденні рейси. Моя дружина може мене навідувати навіть частіше, ніж у Берні. Вона приїжджає майже на всі домашні матчі.

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