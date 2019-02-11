toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Шахтер – Айнтрахт: Роде и Абрахам рискуют пропустить матч

11 февраля 15:10 116 Читати українською
Шахтер – Айнтрахт: Роде и Абрахам рискуют пропустить матч
Роде и Абрахам рискуют пропустить матч с Шахтером

Хавбек Зебастиан Роде и защитник Давид Абрахам могут не помочь своей команде в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт Айнтрахта, Зебастиан Роде и Давид Абрахам занимались по индивидуальной программе на сегодняшней тренировке немецкой команды.

Райдер Айнтрахта перед Шахтером: 50 кг льда и отдельная раздевалка для тренеров

Роде был заменен на экваторе второго тайма поединка с РБ Лейпциг, а Абрахам пропустил два последних матча франкфуртцев. Кроме этого, по индивидуальной программе также тренировались Лукас Торро и форвард Бранимир Хргота, которые продолжают восстанавливаться от травмы.

Напомним, 14 февраля в Харькове Айнтрахт проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера. Ответный матч состоится 21 февраля в Германии.

"В 1/16 фіналу ЛЄ нас чекає сильний суперник". Аді Хюттер – про шанси в дуелі з Шахтарем, прогрес Айнтрахта і свій стиль

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
до матча
22
час
:
47
мин
Айнтрахт Франкфурт
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Шахтер - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Себастиан Роде Себастиан Роде Давид Абрахам Давид Абрахам
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
42
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук