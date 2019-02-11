Шахтер – Айнтрахт: Роде и Абрахам рискуют пропустить матч

Роде и Абрахам рискуют пропустить матч с Шахтером

Хавбек Зебастиан Роде и защитник Давид Абрахам могут не помочь своей команде в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт Айнтрахта, Зебастиан Роде и Давид Абрахам занимались по индивидуальной программе на сегодняшней тренировке немецкой команды.

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Роде был заменен на экваторе второго тайма поединка с РБ Лейпциг, а Абрахам пропустил два последних матча франкфуртцев. Кроме этого, по индивидуальной программе также тренировались Лукас Торро и форвард Бранимир Хргота, которые продолжают восстанавливаться от травмы.

Напомним, 14 февраля в Харькове Айнтрахт проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера. Ответный матч состоится 21 февраля в Германии.

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