Шахтар зустрічається зі саудівським Аль-Фатехом в другому за день благодійному матчі в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Стартовий склад і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Сьогодні команди запланували два очні спаринги, які є останніми для "гірників" в рамках літнього міжсезоння. Перший стартував о 12:00 і завершився розгромною перемогою Шахтаря.

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Другий розпочнеться о 19:00. Пряма трансляція доступна на клубному каналі в YouTube, а також на телеканалі Xsport. Переглянути спаринг можна безпосередньо в цій новині.

Склад Шахтаря: Трубін – Конопля, Козік, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Судаков – Топалов, Бондаренко, Мудрик – Тотовицький.

Запасні: Шевченко, Фарина, Криськів, Очеретько, Сікан.