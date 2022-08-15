Шахтар впевнено виграв перший з двох спарингів проти саудівського Аль-Фатеха. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Благодійний матч

Шахтар – Аль-Фатех – 5:0

Голи: Сікан, 7, 37, Вакула, 25, Кривцов, 34, Траоре, 80+1

Команди грали 2 тайми по 40 хвилин з перервами на водопій. Склад Шахтаря був "міксований" – досвідчений захист, але у півзахисті і нападі грали вчорашні дублери.

Команда Йовічевіча з перших хвилин захопила ініціативу і не випускала суперника з власної половини. Особливо старався Владислав Вакула, який вийшов на позиції Михайла Мудрика. Кар'єра 23-річного нападника здавалася зруйнованою після кількох скандалів і відрахувань з клубів. Втім, саме він з кутового виконав чудову подачу на голову Сікану, який підрізав м'яч у дальню дев'ятку. В сердині тайму хлопці помінялись ролями. Чемпіон світу U-20 віддав зручну передачу Вакулі, той фінтом прибрав опікуна і чітко пробив у верхній кут.

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Аль-Фатех взагалі не мав жодного удару, допоки Очеретько не загрався біля власного карного майданчика – у гру довелося вступити Пятову. До розгрому саудитів призвів ще один якісний кутовий. Цього разу до прапорця підходив Кащук, а завершував Кривцов. Крапку перед відпочинком поставив той-таки Сікан.

Другий тайм виявився значно нуднішим. Шахтар під словенською спекою втратив швидкість і вже не створював стільки моментів. Головна подія – вихід Лассіна Траоре. Буркінієць отримав свої 25 хвилин на полі після страшної травми коліна у вересні минулого року. Повернення виявилося гольовим. На останніх хвилинах зустрічі Джурасек заробив пенальті, а Лассіна не посоромився пробити панєнкою – перемога 5:0 після 3:0 проти Домжале. Сьогодні о 19:00 Шахтар знову зустрінеться з Аль-Фатехом, що стане останнім спарингом міжсезоння.

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