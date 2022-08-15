Шахтер встречается с саудовским Аль-Фатехом во втором за день благотворительном матче в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Стартовый состав и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Сегодня команды запланировали два очных спарринга, которые являются последними для "горняков" в рамках летнего межсезонья. Первый стартовал в 12:00 и завершился разгромной победой Шахтера.

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Второй начнется в 19.00. Прямая трансляция доступна на клубном канале в YouTube, а также на телеканале Xsport. Просмотреть спарринг можно непосредственно в этой новости.

Состав Шахтера: Трубин – Конопля, Козик, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Судаков – Топалов, Бондаренко, Мудрик – Тотовицкий.

Запасные: Шевченко, Фарина, Криськив, Очеретько, Сикан.