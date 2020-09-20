"У мене тільки позитивні емоції. Я знаю, що АЕК – відмінна грецька команда, тому дуже радий бути тут. Я грав у Греції три роки і знаю, який тут футбол. Можу сказати, що мені не вистачало емоцій, які є в грецькому футболі. Так що це була одна з причин, по якій я хотів повернутися в Грецію і поставити перед собою новий виклик.

Шахов офіційно став гравцем АЕКа

Я вважаю, що у цього клубу і команди є великий потенціал, є великі можливості для вдосконалення. Найголовніше – це вигравати трофеї. Потрібно перемагати в кожній грі і досягати найкращих результатів", – поділився Шахов у коментарі офіційному сайту АЕКа.

До слова, у сезоні 2019/20 Євген Шахов провів 24 матчі в усіх турнірах у складі італійського Лечче, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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