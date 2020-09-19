Українець приєднався до "жовто-чорних", повідомляє офіційний сайт клубу.

Маліновський допоміг Аталанті знищити Комо – українець забив сам і організував ще один м'яч

У суботу Шахов успішно пройшов медогляд і підписав контракт із афінянами. Термін дії та деталі угоди наразі залишаються невідомими. АЕК оформив перехід хавбека безкоштовно. Шахов перебував у статусі вільного агента. Раніше український півзахисник провів 3 сезони в складі іншого грецького гранда – ПАОКа.

До слова, у сезоні 2019/20 Євген Шахов провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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