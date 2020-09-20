"У меня только положительные эмоции. Я знаю, что АЕК – отличная греческая команда, поэтому очень рад быть здесь. Я играл в Греции три года и знаю, какой тут футбол. Могу сказать, что мне не хватало эмоций, которые есть в греческом футболе. Так что это была одна из причин, по которой я хотел вернуться в Грецию и поставить перед собой новый вызов.

Шахов официально стал игроком АЕКа

Я считаю, что у этого клуба и команды есть большой потенциал, есть большие возможности для совершенствования. Самое главное – это выигрывать трофеи. Нужно побеждать в каждой игре и достигать лучших результатов", – поделился Шахов в комментарии официальному сайту АЕКа.

К слову, в сезоне 2019/20 Евгений Шахов провел 24 матча во всех турнирах в составе итальянского Лечче, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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