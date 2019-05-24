Шахов после триумфального сезона покидает ПАОК – вопрос зарплаты в новом контракте и предложение от другого участника ЛЧ

Евгений Шахов вскоре сменит клуб – ПАОК не удовлетворил его финансовые аппетиты. Украинец может воссоединиться со своим бывшим тренером.

ПАОК впервые за 34 года стал чемпионом Греции, пройдя чемпионат без поражений, а затем оформил "золотой дубль" в национальном кубке. Свой вклад в успехи команды сделал украинский хавбек Евгений Шахов. Он сыграл за сезон 32 матча во всех турнирах и забил 5 голов.

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Летом контракт Шахова с ПАОКом истекает. Стороны в четверг встретились для переговоров, но не договорились о подписании нового соглашения. Причина в зарплате игрока.

ПАОК предложил Шахову 3-летний контракт с окладом в 500-550 тысяч евро в год. С бонусами заработок Евгения мог вырасти до 700 тысяч евро. То есть почти вдвое – до сих пор он получал в клубе около 350 тысяч в год.

Экс-игрок Днепра такое предложение не устроило, а ПАОК отказался платить больше, не желая нарушать атмосферу в раздевалке существенным увеличением зарплаты отдельным исполнителям. По аналогичной причине чемпион Греции не продлил соглашение с основным защитником Фернандо Варелой.

Сын одиозного владельца клуба Ивана Саввиди раскритиковал решение Шахова и Варелы, запостив в Instagram слова бывшего игрока Реала и ПАОКа Пабло Гарсии. "Я не считаю все в жизни деньгами, моя любовь к ПАОКу бесценна", – процитировал Джордж Саввиди.

Зато в команде украинец имел очень хорошие отношения. На днях на Youtube-канале ПАОКа вышло видео, где Шахов обменивался комплиментами со своим партнером по центру полузащиты "черно-белых" Хосе Каньясом.

Капитан ПАОКа Димитрис Пелкас тепло попрощался с Шаховым и Варелой. "Я очень благодарен, что эти три года был вашим партнером, вы помогли вписать наши имена в историю клуба. Однако прежде всего, благодарен за то, что знаком с двумя прекрасными и скромными людьми. Я люблю вас, я буду очень скучать по вам. Желаю вам всего наилучшего в карьере и жизни. Вы этого заслуживаете", – написал он в Instagram.

Шахов будет искать новый клуб. В услугах 28-летнего полузащитника заинтересован Маккаби Тель-Авив. Местные СМИ сообщают, что украинец уже имеет на руках предложение от израильтян, но переговоры находятся на начальной стадии. Там наставником работает бывший коуч ПАОКа Владимир Илич – он тренировал Евгения в сезоне 2016/17.

Маккаби Тель-Авив стал чемпионом Израиля, а в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Впрочем, ПАОК начнет квалификацию с третьего раунда, а Маккаби – со второго. Обе команды проходят "путь чемпионов", поэтому очень сильных соперников у них не будет – шансы пробиться в групповой этап хорошие.

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