Фанати ПАОКа епічно святкували чемпіонство Греції – неймовірне файєр-шоу

Вболівальники ПАОКа на стадіоні видовищно відсвяткували перші за 34 роки золоті медалі чемпіонату Греції.

ПАОК здобув розгромну перемогу у матчі 29-го туру чемпіонату Греції над Левадіакосом (5:0) і таким чином достроково оформив перше за 34 роки чемпіонство. Відзначимо, що до цього тріумфу також долучились українці Євген Шахов та Євген Хачеріді. Вболівальники неймовірно відсвяткували виграний трофей, буквально запаливши стадіон файєрами.

Шахов дублем допоміг ПАОКу розгромити Левадіакос і достроково стати чемпіоном Греції