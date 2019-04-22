toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІК ПСЖ

Фанати ПАОКа епічно святкували чемпіонство Греції – неймовірне файєр-шоу

10:43 369 Читать на русском
Фанати ПАОКа епічно святкували чемпіонство Греції – неймовірне файєр-шоу
Фанати ПАОКа / соцмережі

Вболівальники ПАОКа на стадіоні видовищно відсвяткували перші за 34 роки золоті медалі чемпіонату Греції.

ПАОК здобув розгромну перемогу у матчі 29-го туру чемпіонату Греції над Левадіакосом (5:0) і таким чином достроково оформив перше за 34 роки чемпіонство. Відзначимо, що до цього тріумфу також долучились українці Євген Шахов та Євген Хачеріді. Вболівальники неймовірно відсвяткували виграний трофей, буквально запаливши стадіон файєрами.

Шахов дублем допоміг ПАОКу розгромити Левадіакос і достроково стати чемпіоном Греції

Гравці підтримали запал своїх фанатів у роздягальні:

Теги
Головне Світ Євген Шахов Євген Шахов ПАОК ПАОК футбольні фанати Греція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
44
хв
Наполі
20:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук