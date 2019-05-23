Маліновський має пропозиції від Спортінга, англійських та італійських клубів – агент коментує перемовини, ціна зростає

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не відкидає варіант з переходом у лісабонський Спортінг. Найкращий гравець Генка зацікавив ще декілька клубів.

Маліновський цікавий не лише Наполі. Агент Руслана Сергій Серебренніков підтвердив виданню O Jogo факт перемовин з португальським клубом – яким саме, не захотів конкретизувати. A Bola вважає, що один з найкращих гравців чемпіонату Бельгії замінить у Спортінгу гравця збірної Португалії Бруну Фернандеша, якого сватають у клуби Манчестера. Атакувальний півзахисник Генка, який також може зіграти 8-го номера, забив 16 голів за 51 матч останнього сезону, і такі цифри вражають не один клуб.

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Особливість гри 26-річного українця робить його чудовою заміною Фернандешу, вважають португальські ЗМІ. Спортінг неодноразово стежив за грою Руслана, а перші контакти щодо його трансферу між двома клубами почались минулого тижня. Генк готовий відпустити свого лідера, але лише за суму, яка перевищує 10 млн євро.

За деякою інформацією, стартова ціна тепер стартує з 11 мільйонів, а це дещо більше, ніж бельгійці просили раніше. Цікаво, що цього тижня неаполітанські ЗМІ стверджували, що нещодавно Генк відмовився продавати Маліновського в неназваний італійський клуб за 12 млн євро, які йому запропонували, піднявши планку до 15-и.

Водночас Серебренніков відмовився підтвердити, що його клієнта прагне підписати саме клуб з Лісабона, однак заявив, що півзахисник збірної України не зачиняє дверей перед Португалією, хоча має пропозиції з Італії та Англії.

"Він відкритий до пропозицій з будь-якого боку. Португалія не виняток. Хоча, як на мене, у країні є лише 3 клуби, здатні підписати Маліновського. У нас є кілька пропозицій на столі. Наступного тижня ми спокійно сядемо і проаналізуємо їх. Нас цікавить вибір гарного проекту для Руслана", – заявив агент футболіста.

Нагадаємо, Маліновський серйозно зацікавив Наполі. Його головним конкурентом, за останніми повідомленнями, є Бенжамен Буріго з Ренна, ціна на якого також коливається в районі 10 мільйонів. Розвідники віце-чемпіонів Італії відзначають точність українця при виконанні штрафних і пенальті, а також порівнюють його гарматний дальній удар з балістичною ракетою.

Неаполітанські журналісти вважають, що екс-гравець Зорі в дечому нагадує хавбека збірної Італії та Торіно Даніеле Базеллі, якого завжди цінував Карло Анчелотті, який очолює Наполі. "З технічної точки зору це топ-гравець. Він діє розумно, вміє прискорити гру. У нього магічна ліва нога і блискучий останній пас", – додає в розмові з італійськими ЗМІ Серебренніков.

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