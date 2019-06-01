Шахов очікує на пропозицію з Італії, але може повернутись в Україну

Український півзахисник Євген Шахов має одразу декілька варіантів продовження кар'єри.

Український хавбек Євген Шахов не перейде в Маккабі Тель-Авів, повідомляє Sfina.

Шахов – серед претендентів на звання гравця року в ПАОКу

Ізраїльський клуб пропонував 28-річному українцю зарплату 400 тисяч євро на рік. При цьому ПАОК, за який Шахов грав до цього, пропонував 700 тисяч.

Зараз Шахов очікує на пропозицію з Італії. Також він розглядає можливість повернутися в Україну, де футболіст перебуває в списку інтересів неназваного клубу.

Нагадаємо, Шахов відхилив пропозицію ПАОКа продовжити контракт. Євген у цьому сезоні провів 40 матчів за клуб із Салонік, забив 5 голів і зробив 1 ассист.

Шахов після тріумфального сезону покидає ПАОК – питання зарплатні в новому контракті й пропозиція від іншого учасника ЛЧ