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Шахов очікує на пропозицію з Італії, але може повернутись в Україну

16:55 469 Читать на русском
Шахов очікує на пропозицію з Італії, але може повернутись в Україну
Євген Шахов / UA-Football

Український півзахисник Євген Шахов має одразу декілька варіантів продовження кар'єри.

Український хавбек Євген Шахов не перейде в Маккабі Тель-Авів, повідомляє Sfina.

Шахов – серед претендентів на звання гравця року в ПАОКу

Ізраїльський клуб пропонував 28-річному українцю зарплату 400 тисяч євро на рік. При цьому ПАОК, за який Шахов грав до цього, пропонував 700 тисяч.

Зараз Шахов очікує на пропозицію з Італії. Також він розглядає можливість повернутися в Україну, де футболіст перебуває в списку інтересів неназваного клубу.

Нагадаємо, Шахов відхилив пропозицію ПАОКа продовжити контракт. Євген у цьому сезоні провів 40 матчів за клуб із Салонік, забив 5 голів і зробив 1 ассист.

Шахов після тріумфального сезону покидає ПАОК – питання зарплатні в новому контракті й пропозиція від іншого учасника ЛЧ

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